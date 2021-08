TLC, al via consultazione pubblica su Piano “Italia a 1 Giga” (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Prende il via oggi, venerdì 6 agosto, la consultazione pubblica sul Piano di intervento pubblico “Italia a 1 Giga”, previsto dalla Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga – Verso la Gigabit Society. Lo rende noto il Ministero per l’Innovazione e la transizione digitale sottolineando che “il Piano approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale, presieduto dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, sarà in consultazione dal 6 agosto al 15 settembre”. Obiettivo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Prende il via oggi, venerdì 6 agosto, lasuldi intervento pubblico “a 1”, previsto dalla Strategiana per la Banda Ultra Larga – Verso labit Society. Lo rende noto il Ministero per l’Innovazione e la transizione digitale sottolineando che “ilapprovato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale, presieduto dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, sarà indal 6 agosto al 15 settembre”. Obiettivo ...

Advertising

autoritadac : RT @INWIT_Official: Al via il finanziamento con la Banca Europea per gli Investimenti (@EIB) a sostegno del nostro Piano di Investimenti. U… - paolocosso : Amazon sempre più green: al via il riciclo degli invenduti #corcom #digitaleconomy #telcoblog #informati #tlc… - 5g_Italia : RT @INWIT_Official: Al via il finanziamento con la Banca Europea per gli Investimenti (@EIB) a sostegno del nostro Piano di Investimenti. U… - ErasmoDAngelis : RT @INWIT_Official: Al via il finanziamento con la Banca Europea per gli Investimenti (@EIB) a sostegno del nostro Piano di Investimenti. U… - supermik14 : RT @INWIT_Official: Al via il finanziamento con la Banca Europea per gli Investimenti (@EIB) a sostegno del nostro Piano di Investimenti. U… -

Ultime Notizie dalla rete : TLC via TLC, al via consultazione pubblica su Piano 'Italia a 1 Giga' Prende il via oggi, venerdì 6 agosto, la consultazione pubblica sul piano di intervento pubblico "Italia a 1 Giga" , previsto dalla Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga - Verso la Gigabit Society. Lo ...

TLC, al via consultazione pubblica su Piano "Italia a 1 Giga" Prende il via oggi, venerdì 6 agosto, la consultazione pubblica sul piano di intervento pubblico "Italia a 1 Giga" , previsto dalla Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga - Verso la Gigabit Society. Lo ...

TLC, al via consultazione pubblica su Piano "Italia a 1 Giga" Teleborsa TLC, al via consultazione pubblica su Piano "Italia a 1 Giga" (Teleborsa) - Prende il via oggi, venerdì 6 agosto, la consultazione pubblica sul piano di intervento pubblico "Italia a 1 Giga", previsto dalla Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga - Verso la ...

Primo ok al dl copyright, equo compenso per editori "Con il recepimento della direttiva copyright viene rafforzata la tutela degli autori e degli artisti con norme chiare e meccanismi trasparenti e adeguati all'era digitale - ha commentato il ministro ...

Prende iloggi, venerdì 6 agosto, la consultazione pubblica sul piano di intervento pubblico "Italia a 1 Giga" , previsto dalla Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga - Verso la Gigabit Society. Lo ...Prende iloggi, venerdì 6 agosto, la consultazione pubblica sul piano di intervento pubblico "Italia a 1 Giga" , previsto dalla Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga - Verso la Gigabit Society. Lo ...(Teleborsa) - Prende il via oggi, venerdì 6 agosto, la consultazione pubblica sul piano di intervento pubblico "Italia a 1 Giga", previsto dalla Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga - Verso la ..."Con il recepimento della direttiva copyright viene rafforzata la tutela degli autori e degli artisti con norme chiare e meccanismi trasparenti e adeguati all'era digitale - ha commentato il ministro ...