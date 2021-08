Tragedia sfiorata a Roma, crolla il solaio nel laboratorio di analisi: quattro feriti, uno in codice rosso (Di giovedì 5 agosto 2021) E’ stata sfiorata la Tragedia, in via Aurelia 475, quando all’interno di un laboratorio analisi, un solaio è crollato ferendo quattro persone. Il laboratorio è situato al di sopra di una palestra in cui erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione, ma al momento le cause del crollo sono in fase di accertamento. Sul posto, sotto segnalazione, sono prontamente giunte, intorno alle ore 12:40, la squadra dei Vigili del Fuoco di Monte Mario (8/A) ,gli Usar (TE/4) il funzionario di guardia e il capo turno provinciale. Il crollo ha coinvolto due operai e due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 agosto 2021) E’ statala, in via Aurelia 475, quando all’interno di un, unto ferendopersone. Ilè situato al di sopra di una palestra in cui erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione, ma al momento le cause del crollo sono in fase di accertamento. Sul posto, sotto segnalazione, sono prontamente giunte, intorno alle ore 12:40, la squadra dei Vigili del Fuoco di Monte Mario (8/A) ,gli Usar (TE/4) il funzionario di guardia e il capo turno provinciale. Il crollo ha coinvolto due operai e due ...

