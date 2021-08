Advertising

Corriere : Paola Ferrari lascia la Rai nel 2022: «Mi dicono che sono vecchia» - zazoomblog : Mondiali 2022: annuncio Uefa Var anche per le qualificazioni - #Mondiali #2022: #annuncio #anche - Profilo3Marco : RT @Corriere: Paola Ferrari lascia la Rai nel 2022: «Mi dicono che sono vecchia» - giornaleradiofm : Approfondimenti: Mondiali 2022: annuncio Uefa, Var anche per le qualificazioni: (ANSA) - ROMA, 05 AGO - Adesso è uf… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Paola Ferrari lascia la Rai nel 2022: «Mi dicono che sono vecchia» -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali 2022

Adesso è ufficiale: il Var sarà utilizzato anche nelle qualificazioni per iin Qatar del. Lo annuncia la Uefa tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, dove si rende noto che l'utilizzo del Video Assistant Referee verrà reso operativo a partire ......aver scalato le classifiche, posizionandosi primi nella Top 50 Global Chart di Spotify con il brano 'Beggin' , i Maneskin hanno annunciato l'arrivo di un nuovo Tour per l'estate 2021 -L'addio di Paola Ferrari all'azienda televisiva per la quale lavora da oltre 25 anni pare essere inevitabile. Il motivo è davvero spiacevole.(ANSA) – ROMA, 05 AGO – Adesso è ufficiale: il Var sarà utilizzato anche nelle qualificazioni per i Mondiali in Qatar del 2022. Lo annuncia la Uefa tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito in ...