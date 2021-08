Mausoleo di Augusto: Roma Capitale e Fondazione TIM, avanti con restauro di monumento unico al mondo (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito della collaborazione già in essere tra Roma Capitale e Fondazione TIM per la riqualificazione e il restauro del Mausoleo di Augusto – una delle più imponenti opere architettoniche della Romanità e il più grande sepolcro circolare dell’antichità – è stato firmato oggi l’atto che aggiorna la convenzione a disciplina dell’atto di mecenatismo. Una rimodulazione, a seguito delle modifiche al progetto iniziale di restauro del Mausoleo, tesa anche a valorizzare le attività multimediali e al fine di aumentare la ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito della collaborazione già in essere traTIM per la riqualificazione e ildeldi– una delle più imponenti opere architettoniche dellanità e il più grande sepolcro circolare dell’antichità – è stato firmato oggi l’atto che aggiorna la convenzione a disciplina dell’atto di mecenatismo. Una rimodulazione, a seguito delle modifiche al progetto iniziale didel, tesa anche a valorizzare le attività multimediali e al fine di aumentare la ...

Advertising

AgCultNews : Mausoleo di Augusto, Roma Capitale-Fondazione Tim: monumento unico al mondo, avanti con restauro @FondazioneTIM… - pietrogiliberti : @AlessandraAmad6 @five_stelle @LelioLpjr03 @virginiaraggi @CarloCalenda Quella sui rifiuti è solo propaganda. Spacc… - EddyGor55980228 : @Cazzaccimiei1 Dopodomani sono a Roma e credo proprio che il bar Hungaria sarà fra i luoghi che visiterò, prima del… - valentinivaler : @GuidoCrosetto @lucianocapone Manca in effetti la parte in cui dice che gli Egizi costruivano le piramidi per il mo… - marketingpmi : RT @qfwfq71: @CarloCalenda 'I romani non avrebbero mai costruito cose inutili come le piramidi' tombe. adesso vado a Piramide, poi al mauso… -