Xbox Series X/S, il nuovo controller Aqua Shift ha un'interessante nuova feature (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nella giornata di ieri Microsoft ha presentato un nuovo controller in edizione speciale dal particolare colore azzurro cangiante. Chiamato "Aqua Shift" questo controller sarà disponibile dal 31 agosto. Tuttavia, oltre al colore particolare, il controller avrà una parte gommata antiscivolo sul retro che consentirà ai giocatori una presa più ferma durante le sessioni di gioco più intense. "Aqua Shift è il primo controller per Xbox Series X/S che presenta impugnature laterali gommate" si legge nel post ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nella giornata di ieri Microsoft ha presentato unin edizione speciale dal particolare colore azzurro cangiante. Chiamato "" questosarà disponibile dal 31 agosto. Tuttavia, oltre al colore particolare, ilavrà una parte gommata antiscivolo sul retro che consentirà ai giocatori una presa più ferma durante le sessioni di gioco più intense. "è il primoperX/S che presenta impugnature laterali gommate" si legge nel post ...

