Ultime Notizie Roma del 04-08-2021 ore 08:10 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Ferrigno il bilancio covid in Italia ieri 4845 nuovi casi e le dato sono conteggiati 129 positivi del Lazio segnalate in ritardo per via dell’ attacco hacker e Valeria poco ci sono 27 e il treno è ancora in salita ma lieve le dosi di vaccino somministrate sono oltre 69,3 milioni di cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 33061,11 % della popolazione over 12 italiano anche IBM dell’antiterrorismo ad indagare sui violento attacco hacker alla regione Lazio di domenica sarebbe stato infettato per primo il significato di Smart Working nei giorni scorsi sistemi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 agosto 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Ferrigno il bilancio covid in Italia ieri 4845 nuovi casi e le dato sono conteggiati 129 positivi del Lazio segnalate in ritardo per via dell’ attacco hacker e Valeria poco ci sono 27 e il treno è ancora in salita ma lieve le dosi di vaccino somministrate sono oltre 69,3 milioni di cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 33061,11 % della popolazione over 12 italiano anche IBM dell’antiterrorismo ad indagare sui violento attacco hacker alla regione Lazio di domenica sarebbe stato infettato per primo il significato di Smart Working nei giorni scorsi sistemi ...

