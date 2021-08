La riforma Cartabia passa alla Camera (Di mercoledì 4 agosto 2021) La riforma del processo penale passa alla Camera con 396 sì, 57 no e 3 astenuti. Il testo ora passa al Senato, a settembre. passato il testo, si contano le defezioni, che sono abbastanza: 23 nella Lega, 26 in Forza Italia, 14 nel Pd, 16 nel M5s. Tutti i partiti hanno detto che le motivazioni di queste assenze non sono politiche. Quello che è certo è che i sì sono 66 in meno di quelli ottenuti alla prima fiducia e mettono in luce i tormenti nei partiti, soprattutto tra i grillini: Luca Frusone e Giovanni Vianelli hanno votato contro alla ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ladel processo penalecon 396 sì, 57 no e 3 astenuti. Il testo oraal Senato, a settembre.to il testo, si contano le defezioni, che sono abbastanza: 23 nella Lega, 26 in Forza Italia, 14 nel Pd, 16 nel M5s. Tutti i partiti hanno detto che le motivazioni di queste assenze non sono politiche. Quello che è certo è che i sì sono 66 in meno di quelli ottenutiprima fiducia e mettono in luce i tormenti nei partiti, soprattutto tra i grillini: Luca Frusone e Giovanni Vianelli hanno votato contro...

