Automotive, SIMEST (Gruppo CDP) supporta sviluppo SIGIT in Europa (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Potenziare la propria presenza sul mercato europeo: con questa finalità, SIGIT, attiva nello stampaggio di componenti in plastica per i settori Automotive e elettrodomestici, si affida a SIMEST (Gruppo CDP). Attraverso un aumento di capitale dedicato – si legge nella nota – SIMEST ha investito complessivamente 3,5 milioni di euro nella controllata polacca del Gruppo, diventandone azionista di minoranza. Nell’operazione è intervenuto anche il Fondo di Venture Capital, strumento agevolativo gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Potenziare la propria presenza sul mercato europeo: con questa finalità,, attiva nello stampaggio di componenti in plastica per i settorie elettrodomestici, si affida aCDP). Attraverso un aumento di capitale dedicato – si legge nella nota –ha investito complessivamente 3,5 milioni di euro nella controllata polacca del, diventandone azionista di minoranza. Nell’operazione è intervenuto anche il Fondo di Venture Capital, strumento agevolativo gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione ...

Advertising

SIMEST_IT : #4agosto | #SIGIT, leader nello stampaggio di componenti in plastica per #automotive e #whitegoods, con #SIMEST e i… - RobertoSaporito : RT @SIMEST_IT: #4agosto | #SIGIT, leader nello stampaggio di componenti in plastica per #automotive e #whitegoods, con #SIMEST e il Fondo d… - SantaroniA : RT @SIMEST_IT: #4agosto | #SIGIT, leader nello stampaggio di componenti in plastica per #automotive e #whitegoods, con #SIMEST e il Fondo d… - startzai : RT @SIMEST_IT: #4agosto | #SIGIT, leader nello stampaggio di componenti in plastica per #automotive e #whitegoods, con #SIMEST e il Fondo d… - PSalzano : RT @SIMEST_IT: #4agosto | #SIGIT, leader nello stampaggio di componenti in plastica per #automotive e #whitegoods, con #SIMEST e il Fondo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Automotive SIMEST Automotive, SIMEST (Gruppo CDP) supporta sviluppo SIGIT in Europa Potenziare la propria presenza sul mercato europeo : con questa finalità, SIGIT , attiva nello stampaggio di componenti in plastica per i settori automotive e elettrodomestici, si affida a SIMEST (Gruppo CDP). Attraverso un aumento di capitale dedicato - si legge nella nota - SIMEST ha investito complessivamente 3,5 milioni di euro nella ...

Export, Di Maio: '+23,9% nel 2021 è record assoluto, battuti Paesi del G7' Le nostre filiere tecnologiche, l'aerospazio, l'automotive sono un palinsesto che ci permetterà di ... Carlo Ferro (presidente Ice); Mauro Alfonso (CEO Simest); Marco Bellezza (CEO Infratel); ...

Automotive, SIMEST (Gruppo CDP) supporta sviluppo SIGIT in Europa Borsa Italiana Automotive, SIMEST (Gruppo CDP) supporta sviluppo SIGIT in Europa Potenziare la propria presenza sul mercato europeo: con questa finalità, SIGIT, attiva nello stampaggio di componenti in plastica per i ...

Potenziare la propria presenza sul mercato europeo : con questa finalità, SIGIT , attiva nello stampaggio di componenti in plastica per i settorie elettrodomestici, si affida a(Gruppo CDP). Attraverso un aumento di capitale dedicato - si legge nella nota -ha investito complessivamente 3,5 milioni di euro nella ...Le nostre filiere tecnologiche, l'aerospazio, l'sono un palinsesto che ci permetterà di ... Carlo Ferro (presidente Ice); Mauro Alfonso (CEO); Marco Bellezza (CEO Infratel); ...Potenziare la propria presenza sul mercato europeo: con questa finalità, SIGIT, attiva nello stampaggio di componenti in plastica per i ...