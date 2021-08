Age of Empires 4 svela le date della closed beta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Microsoft ha annunciato che inviterà gli Age insider a partecipare alla closed beta di Age of Empires 4. La beta si svolgerà dal 5 al 16 agosto e offrirà una vasta gamma di contenuti, dalle Mission Zero alle partite multiplayer fino ai match con l'IA. Le partite possono supportare fino a otto giocatori e saranno disponibili diversi tipi di match. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 4 agosto 2021) Microsoft ha annunciato che inviterà gli Age insider a partecipare alladi Age of4. Lasi svolgerà dal 5 al 16 agosto e offrirà una vasta gamma di contenuti, dalle Mission Zero alle partite multiplayer fino ai match con l'IA. Le partite possono supportare fino a otto giocatori e saranno disponibili diversi tipi di match. Leggi altro...

Advertising

Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #AgeofEmpires4: ecco le date della closed beta. - GamingToday4 : Age of Empires 4: la closed beta inizierà il 5 agosto, disponibile solo per gli Age Insider - bot_naps : Il famoso frocio di Kami ha vvinto nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - zazoomblog : Age of Empires 4: la closed beta inizierà il 5 agosto disponibile solo per gli Age Insider – Notizia – PCVideogioch… - GamingTalker : Age of Empires 4, confermata una beta per gli Age Insiders: si terrà dal 5 al 16 agosto -