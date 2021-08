Nandez: «Inter? Non so ancora nulla, parlerò con il mio procuratore» (Di martedì 3 agosto 2021) Nandez: «Inter? Non so ancora nulla, parlerò con il mio procuratore. La mia testa è ancora al Cagliari» Nahitan Nandez, giocatore del Cagliari e da tempo nel mirino dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in merito al suo possibile passaggio in nerazzurro. Di seguito le sue parole. «Sono contento di essere tornato. Le voci sull’Inter? Non so ancora niente, la mia testa è qua a Cagliari. Devo parlare con il mio procuratore. Non andrò in ritiro ad Aritzo, ma ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021): «? Non socon il mio. La mia testa èal Cagliari» Nahitan, giocatore del Cagliari e da tempo nel mirino dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in merito al suo possibile passaggio in nerazzurro. Di seguito le sue parole. «Sono contento di essere tornato. Le voci sull’? Non soniente, la mia testa è qua a Cagliari. Devo parlare con il mio. Non andrò in ritiro ad Aritzo, ma ...

