Inps | nel 2019 numero domande riscatto laurea triplicato

Il numero di domande di riscatto dei periodi di studio ricevute dall'Inps da parte dei dipendenti privati è cresciuta ogni anno dal 2016. Nel 2019, con l'introduzione del riscatto agevolato, vi è un'accelerazione per cui il numero di domande triplica rispetto al 2018. Emerge dal Rapporto annuale dell'Inps. Dal punto di vista strettamente amministrativo, ciò comporta un aggravio di lavoro per l'Istituto poiché ogni domanda genera un flusso di pratiche da lavorare, che può superare il volume delle singole richieste, legate a comunicazioni ...

Inps, nessuna differenza di genere tra richiedenti riscatto laurea Il numero di individui con almeno una richiesta di riscatto della laurea è cresciuto nel tempo, sia tra gli uomini che tra le donne, senza grandi differenze di genere. E’ quanto emerge dal Rapporto an ...

