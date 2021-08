Indebitato con il clan, scompare un 30enne: giallo a Santa Paolina (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Paolina (Av) – Nessuna traccia da ore di un trentenne di Santa Paolina, da tempo residente a Forino, Alfonso Gnerre, del quale dal pomeriggio di domenica intorno alle diciotto e trenta non si hanno piu? notizie. Il trentenne è stato già protagonista di almeno due allontanamenti volontari dalla sua zona, risolti fortunatamente con un lieto fine. Ma c’e? un particolare che ha imposto la massima attenzione sulla vicenda. Il trentenne infatti e? una delle vittime del giro di usura scoperto dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino nell’ambito dell’inchiesta sul Nuovo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Nessuna traccia da ore di un trentenne di, da tempo residente a Forino, Alfonso Gnerre, del quale dal pomeriggio di domenica intorno alle diciotto e trenta non si hanno piu? notizie. Il trentenne è stato già protagonista di almeno due allontanamenti volontari dalla sua zona, risolti fortunatamente con un lieto fine. Ma c’e? un particolare che ha imposto la massima attenzione sulla vicenda. Il trentenne infatti e? una delle vittime del giro di usura scoperto dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino nell’ambito dell’inchiesta sul Nuovo ...

