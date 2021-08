Gf Vip 6 | un discusso fidanzato di Temptation Island 9 è uno dei concorrenti del reality di Alfonso Signorini!

(Di martedì 3 agosto 2021) Sta prendendo forma il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip.Signorini sta infatti tentando di replicare il successo dello scorso anno inserendo personaggi dai caratteri più disparati, come Tommaso Eletti. DavideMaggio.it è infatti sicuro di questa notizia boom. Tommaso ha già accettato di prendere parte a questo nuovo, forse nella speranza di riconquistare in TV la sua ex Valentina Nulli Augusti? Lo scopriremo a Settembre quando il ragazzo romano, classe 00, varcherà la soglia della Porta Rossa. Per ora, vi ricordiamo che attualmente Eletti è single, dopo aver preso parte a...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vip discusso

Isa e Chia

Di che foto si è? Di alcune istantanee in cui i due piccioncini sono stati immortalati ...con la quale Pretelli aveva iniziato "un'amicizia speciale" all'interno del Grande Fratello5. La ...A volte, si amava più lui delin gara. Quando ha pubblicato il post di dimissione da Ballando ... avrà riflettuto a lungo e con il rispetto che si conviene in queste occasioni ne avràcon ...Avete capito bene: il “toy boy” di Temptation (la ex ha quasi il doppio dei suoi anni) sarà uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima ...Elisabetta Gregoraci paparazzata in atteggiamenti confidenziali con l'ex marito Flavio Briatore: ritorno di fiamma annunciato?