Migranti | Sea Watch 3 e Ocean Viking salvano più di 800 naufraghi “Altri 500 ancora in mare | non abbiamo capacità per soccorrerli”

(Di lunedì 2 agosto 2021) Sono oltre ottocento in totale isalvati nelle ultime ore dalle navi delle ong nelle acque del Mediterrano. Sulla, imbarcazione della francese Sos Mediterranée, gli ospiti sono 555: gli ultimi 106 – comunica l’organizzazione su Twitter – sono stati soccorsi da una barca di legno sovraffollata in difficoltà in acque maltesi. Tra loro anche un bambino di soli tre mesi. Sulla Sea3, invece, isono 263: l’omonima ong tedesca ha fatto sapere di aver salvato le ultime 12 persone nella mattinata di lunedì, mentre altre 26 erano state accolte a bordo domenica sera. “Queste ...

"Sea Watch 3 ha lanciato Mayday Relay a tutte le navi in area. Alarm phone segnala oltre 800 persone in pericolo su diverse barche. Ne stiamo monitorando alcune ma non possiamo intervenire (abbiamo ...
Non si fermano gli arrivi a Lampedusa. L'isola della Sicilia è protagonista ancora di uno sbarco di migranti. Un barcone con 102 persone a ...