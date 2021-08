Lannutti si proclama innocente sui Savi di Sion | ma in realtà conferma tutto

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 2 agosto 2021) E’ scatenato Elio, l’amico di Beppe Grillo ed ex punto di riferimento intellettuale su banche e finanza del M5s, poi fuoriuscito per la mancata fiducia a Mario Draghi (definiva l’ex presidente della Bce “il boss dei boss dei bankster” e diceva che “Draghi-Goldman” apparteneva alla “setta degli Illuminati che decide sui destini del mondo”). E’ scatenato perché è stata archiviata l’inchiesta nei suoi confronti per diffamazione aggravata dall’odio razziale. Il senatore era stato querelato dalla presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, per la pubblicazione di un testo sui social network che richiamava addirittura i Protocolli dei ...