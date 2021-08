La strage di Bologna non fu fascista: è ora di togliere quella targa (Di lunedì 2 agosto 2021) Nel giorno in cui ricorre l’anniversario della strage di Bologna, proponiamo un articolo scritto in occasione del quarantennale della tragedia e pubblicato sul Primato Nazionale di agosto 2020. Quarant’anni fa si verificava l’attentato terroristico più importante della storia italiana: alla stazione ferroviaria di Bologna un’esplosione falciava ufficialmente 85 persone. I riscontri tecnici e le indagini di chi non s’è arreso lasciano supporre che siano state almeno 86, forse 87. L’attentato fu immediatamente attribuito alla destra radicale. Una serie interminabile di processi privi di obiettività ha portato alle condanne definitive di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 2 agosto 2021) Nel giorno in cui ricorre l’anniversario delladi, proponiamo un articolo scritto in occasione del quarantennale della tragedia e pubblicato sul Primato Nazionale di agosto 2020. Quarant’anni fa si verificava l’attentato terroristico più importante della storia italiana: alla stazione ferroviaria diun’esplosione falciava ufficialmente 85 persone. I riscontri tecnici e le indagini di chi non s’è arreso lasciano supporre che siano state almeno 86, forse 87. L’attentato fu immediatamente attribuito alla destra radicale. Una serie interminabile di processi privi di obiettività ha portato alle condanne definitive di ...

