Francesca Genzo, chi è la canoista a Tokyo 2020: carriera e successi (Di martedì 3 agosto 2021) Francesca Genzo, il suo sogno da Trieste a Tokyo, è molto emozionata di aver avuto modo di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. Francesca Genzo, chi è la canoista italiana di origini triestine (Foto dal web)Lei è l’unica canoista italiana per velocità al femminile, è riuscita a qualificarsi nel K1 dei 200 metri ai Giochi Olimpici. La sua strada è cominciata proprio al Cricolo Marina Mercantile Nazario Sauro, per poi passare ai Canottieri Ticino di Pavia. Nasce nel 1993, consegue la laurea di pietistica dando come tesi proprio uno studio ... Leggi su ck12 (Di martedì 3 agosto 2021), il suo sogno da Trieste a, è molto emozionata di aver avuto modo di partecipare alle Olimpiadi di, chi è laitaliana di origini triestine (Foto dal web)Lei è l’unicaitaliana per velocità al femminile, è riuscita a qualificarsi nel K1 dei 200 metri ai Giochi Olimpici. La sua strada è cominciata proprio al Cricolo Marina Mercantile Nazario Sauro, per poi passare ai Canottieri Ticino di Pavia. Nasce nel 1993, consegue la laurea di pietistica dando come tesi proprio uno studio ...

Advertising

Eurosport_IT : SUPER GENZO, È SEMIFINALEEE! ???????????? Il secondo posto nella batteria alle spalle della danese Jorgensen vale il pa… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: SUPER GENZO, È SEMIFINALEEE! ???????????? Il secondo posto nella batteria alle spalle della danese Jorgensen vale il pass dir… - NonSoloJuve : Focus KAYAK - Per Burgo ci sono poche possibilità di andare in finale, mentre Francesca #Genzo dovrebbe andarci, vi… - ago_rosy : RT @Eurosport_IT: SUPER GENZO, È SEMIFINALEEE! ???????????? Il secondo posto nella batteria alle spalle della danese Jorgensen vale il pass dir… - nicocorradini74 : RT @UniTrieste: #Tokyo2021 Grande Francesca Genzo, canoista olimpica laureata da meno di 10 giorni in Sc. Politiche: si è piazzata seconda… -