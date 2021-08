Tommaso Stanzani Shock preoccupa i fan: “Ho avuto un’intossicazione e ieri ho fatto un incidente d’auto” (Di domenica 1 agosto 2021) Tommaso Stanzani, protagonista della trasmissione Amici di Maria De Filippi, parla delle disavventure avvenute negli ultimi giorni nella sua vita L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di domenica 1 agosto 2021), protagonista della trasmissione Amici di Maria De Filippi, parla delle disavventure avvenute negli ultimi giorni nella sua vita L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

TommyTheBest2 : RT @bonny_bunny02: Ma si sono per forza ispirati a Tommaso Stanzani per fare questo diario #tzvip - cossky666 : RT @_dimaleinpeggio: Tommaso Stanzani è un ragazzo fortunato #tzvip - RaffaellaGizzi : @Liliana61487166 Stanzani è stato male e non si è mai fermato tranne qualche giorno in Sicilia, se Tommaso fa il va… - SimplyLina5 : RT @bonny_bunny02: Ma si sono per forza ispirati a Tommaso Stanzani per fare questo diario #tzvip - cullaminaufrago : Tommaso Stanzani è un dono. Punto. #tzvip -