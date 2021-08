Padre e figlio trascinati dalla corrente rischiano di annegare: salvati dal bagnino (Di domenica 1 agosto 2021) Attimi di paura questa mattina a Castelporziano. In una calda domenica di agosto Padre e figlio decidono di fare un bagno ma rischiano di annegare. trascinati dalla corrente, i due bagnati se la sono vista brutta. Leggi anche:Paura nel litorale, esce in barca e si perdono le sue tracce: ‘Soffre di cuore, trovatelo’ Padre e figlio salvati dal bagnino Hanno incontrato delle difficoltà mentre stavano facendo il bagno, poi sono stati trascinati dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 agosto 2021) Attimi di paura questa mattina a Castelporziano. In una calda domenica di agostodecidono di fare un bagno madi, i due bagnati se la sono vista brutta. Leggi anche:Paura nel litorale, esce in barca e si perdono le sue tracce: ‘Soffre di cuore, trovatelo’dalHanno incontrato delle difficoltà mentre stavano facendo il bagno, poi sono stati...

Advertising

fanpage : “Sono il figlio di uno dei primi medici morti di Covid a marzo dello scorso anno. Se mio padre avesse avuto la poss… - DantiNicola : Il seminatore di odio seriale colpisce ancora. Solo un piccolo uomo può parlare di 'figlio di papà' di uno che ha p… - marcodimaio : #Travaglio che alla festa di #Articolo1 dà del 'figlio di papà che non capisce un ca**o' a #Draghi (orfano del padr… - Stella72646015 : RT @liliaragnar: #Francia Maxime Beltra 22 anni, stava bene, morto qualche ora dopo il vax ,lo aveva fatto per andar in vacanza in Grecia #… - laetranger : RT @nelloscavo: Infatti #Jacobs è figlio di madre italiana e padre afroamericano...... Sicuro che convenga buttarla in politica? E cmq s… -