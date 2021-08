Nuoto, Alessandro Miressi: “Questo è un bronzo per il futuro. Gettate le basi per staffette che possono crescere” (Di domenica 1 agosto 2021) Alessandro Miressi ha chiuso oggi la sua prima esperienza olimpica nel migliore dei modi, trascinando la squadra azzurra verso una storica medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 mista maschile. Lo sprinter piemontese, fuori dalla zona podio nella competizione individuale sui 100 stile libero, ha conservato il terzo posto ereditato da Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Federico Burdisso grazie ad una frazione lanciata da 47?47. “Siamo veramente felici di come abbiamo concluso queste Olimpiadi. Questo è un bronzo per il futuro, abbiamo gettato le basi per delle ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021)ha chiuso oggi la sua prima esperienza olimpica nel migliore dei modi, trascinando la squadra azzurra verso una storica medaglia dinella staffetta 4×100 mista maschile. Lo sprinter piemontese, fuori dalla zona podio nella competizione individuale sui 100 stile libero, ha conservato il terzo posto ereditato da Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Federico Burdisso grazie ad una frazione lanciata da 47?47. “Siamo veramente felici di come abbiamo concluso queste Olimpiadi.è unper il, abbiamo gettato leper delle ...

