(Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “Purtroppo la situazione è sempre uguale e non cambia mai. Oggi abbiamo fatto un flash mob fuori l’l’ennesima ingiustizia subita nei confronti dei nostri cittadini: la chiusura del reparto malattie infettive e il trasferimento dei medici. Un, quello di, che dovrebbe avere una giacenza di utenza di 300mila persone non può essere chiuso e non avere il pronto soccorso, è qualcosa di irreale. Ma, nonostante i cambiamenti delle amministrazioni, sia regionali che comunali, non vi è stato nessun miglioramento“.10 ...

borghi_claudio : @maxbasello @AforizmyFraszky @lorepregliasco In quella tabella dove trovo lui? - ManuPerra56 : RT @intelsgabuz: mio cognato è morto ieri di cancro; era stato vaccinato e il giorno prima della morte aveva il tampone negativo. Oggi hann… - anteprima24 : ** #Ospedale, dopo 10 anni il futuro resta un rebus: sit-in degli #Attivisti di 'Scafati Arancione' **… - melinacugliari : RT @intelsgabuz: mio cognato è morto ieri di cancro; era stato vaccinato e il giorno prima della morte aveva il tampone negativo. Oggi hann… - nonmidilungo : RT @intelsgabuz: mio cognato è morto ieri di cancro; era stato vaccinato e il giorno prima della morte aveva il tampone negativo. Oggi hann… -

Così, sul suo profilo Instagram Vasco Rossi invia il suo incoraggiamento a Gaetano Curreri, leader del gruppo bolognese degli Stadio ricoverato presso l'Mazzoni di Ascoli Picenoessere ...'Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l'infarto e adesso sta bene'. Così il gruppo Stadio su facebook,il ricovero del frontman inper un malore che lo ha colto la scorsa notte a San Benedetto del Tronto. 'L'abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l'affetto e le belle parole ...