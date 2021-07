Napoli pazzesco a Monaco: vince 3 - 0 contro il Bayern nel segno di Osimhen (Di sabato 31 luglio 2021) Successo prestigioso e inatteso del Napoli che supera 3 - 0 il Bayern Monaco in un'amichevole disputata all'Allianz Arena. La squadra di Spalletti si impone grazie alla doppietta di Victor Osimhen e ... Leggi su leggo (Di sabato 31 luglio 2021) Successo prestigioso e inatteso delche supera 3 - 0 ilin un'amichevole disputata all'Allianz Arena. La squadra di Spalletti si impone grazie alla doppietta di Victore ...

