The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, i vincitori Graphic Contest – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 30 luglio 2021) Scopriamo i vincitori del Graphic Contest di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD bandito dalla community di GameStopZing.. Qualche giorno fa vi avevamo parlato del nuovo Graphic Contest legato all’uscita di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Adesso è giunto il momento di scoprire i vincitori selezionati da GameStopZing. Per vincere non era sufficiente fare un disegno a tema Skyward Sword, ma bisognava introdurre ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 luglio 2021) Scopriamo ideldi TheofHD bandito dalla community di GameStopZing.. Qualche giorno fa vi avevamo parlato del nuovolegato all’uscita di TheofHD. Adesso è giunto il momento di scoprire iselezionati da GameStopZing. Per vincere non era sufficiente fare un disegno a tema, ma bisognava introdurre ...

Advertising

brookesbellarke : giulia salemi che vive nei loro pensieri tutti i giorni. she’s an icon, she’s the legend and she’s the moment… - TJoker0190 : RT @AkibaGamers: #NihonFalcom ci introduce la bellezza di 12 personaggi secondari proposti da #TheLegendofHeroes #KuronoKiseki https://t.co… - AkibaGamers : #NihonFalcom ci introduce la bellezza di 12 personaggi secondari proposti da #TheLegendofHeroes #KuronoKiseki - pastaeacido : no vabbè dalla regia mi dicono che xuxa le ha triggerate di nuovo con un like. Che regina mamma mia she’s an icon,… - purochollo : ¡Nueva oferta a la vista! ?? SWITCH The Legend of Zelda: Skyward Sword HD... ?? 49,90€ ?? INFO:… -