Scontro tra tre mezzi, un altro incidente e doppio incendio: è "delirio" sulla Pontina, traffico in tilt (Di venerdì 30 luglio 2021) Pomeriggio decisamente complicato per i pendolari della Pontina alle prese, anche oggi, con il traffico impazzito. In questo momento sono almeno tre gli episodi degni di nota: il primo è un incidente avvenuto tra Decima e Pratica di Mare in direzione Pomezia con code che partono dal Raccordo. Il sinistro ha coinvolto due macchine e un furgoncino. Sempre in direzione sud, tra Strampelli e Incrocio Apriliana, un incendio (ora spento) ha causato notevoli rallentamenti che si sono sommati a un precedente incidente avvenuto tra Pomezia e Aprilia alle 16.00. incendio su Via Pratica di Mare

