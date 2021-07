Ponte Marconi | è una ragazza 22enne ad aver tentato suicidio

Advertising

CorriereCitta : Paura a Roma, 23enne si butta da Ponte Marconi e finisce nel Tevere - 79_Alessio : RT @romatoday: Ponte Marconi, cade nel Tevere: recuperata nel fiume e salvata - romatoday : Ponte Marconi, cade nel Tevere: recuperata nel fiume e salvata - rachele_esse : Via della lana e della seta Seconda tappa Sasso marconi - Grizzana Morandi 30 km ( sarebbero 27, ma il ponte a sass… - ASpolvi : @Er_Canaro @andrea_82b15 @F4Fake2 @Gregnrg Questo si se butta dar ponte er primo dell’anno, lo ripescano a ponte Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Marconi

RomaToday

Attimi di paura per una 23enne italiana che nel primo pomeriggio di oggi si è buttata dafinendo nel Tevere. Il corpo della giovane è stato trovato dagli agenti della Polizia Fluviale , in prossimità delle imbarcazioni dei pescatori, all'altezza didella Magliana. La ...... Pisano e Ampere nella quale nel 1994 è stato realizzato il Centro Commerciale, importante ... C'è poi unstradale lungo via Pisano che scavalca il nuovo canale, ripristinando la viabilità ...Roma - Salvataggio nel Tevere a Roma. Alle 13.50 circa sono giunte alla Sala operativa della Questura diverse segnalazioni per una donna in procinto di ...Un ponte tra Verona e il Québec per favorire l’interscambio economico con la provincia francofona del Canada e per promuovere i flussi turistici verso Verona, grazie al richiamo esercitato dalla stagi ...