Jamie Lee Curtis e la figlia transgender | “Prima era Thomas | adesso è Ruby”

In un'intervista rilasciata a un magazine statunitense, l'attrice 62enne ha svelato la transizione del figlio Thomas, che ha scelto di diventare donne: ""Io e mio marito Christopher Guest – ha detto l'attrice in un'intervista rilasciata al magazine Aarp – abbiamo vissuto con meraviglia e orgoglio la trasformazione di nostro figlio Thomas in nostra figlia Ruby".

