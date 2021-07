Grande Fratello Vip 2021 | Sophie Codegoni nel cast?

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 30 luglio 2021) In attesa della nuova edizione del reality di Canale 5 si fanno sempre più insistenti i rumors sui nomi del nuovoTempo di trattative per la nuova edizione delVip. Il reality di Canale 5 partirà il 13 settembre con la conduzione di Alfonso Signorini che al suo fianco avrà nuovi opinionisti fissi. Novità anche per ilossia per coloro che entreranno nella casa più spiata e chiacchierata d’Italia. Da settimane si rincorrono voci e rumors sui possibili concorrenti di questa nuova edizione che arriva dopo l’ultima che ha avuto unsuccesso di ascolti e di apprezzamenti. Sono ...