Can Yaman non è più il re delle soap in Italia: ecco chi subentra al suo posto (Di venerdì 30 luglio 2021) Can Yaman non è più il re indiscusso delle soap in Italia, o almeno questo è stando agli ultimi dati di ascolti tv targati Mediaset. L’azienda di Piersilvio Berlusconi negli ultimi anni ha puntato sul compagno di Diletta Leotta scegliendo in più occasioni, per l’intrattenimento del pubblico, le produzioni turche che lo vedono protagonista, ma nell’attuale palinsesto Mediaset estivo il bel Can non regna più sovrano e incontrastato. Questo, perché la soap che ora va in onda su Canale 5 e che lui interpreta, Mr. Wrong, non riesce a decollare con gli ascolti e si vede superata dalle nuove soap ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 30 luglio 2021) Cannon è più il re indiscussoin, o almeno questo è stando agli ultimi dati di ascolti tv targati Mediaset. L’azienda di Piersilvio Berlusconi negli ultimi anni ha puntato sul compagno di Diletta Leotta scegliendo in più occasioni, per l’intrattenimento del pubblico, le produzioni turche che lo vedono protagonista, ma nell’attuale palinsesto Mediaset estivo il bel Can non regna più sovrano e incontrastato. Questo, perché lache ora va in onda su Canale 5 e che lui interpreta, Mr. Wrong, non riesce a decollare con gli ascolti e si vede superata dalle nuove...

Advertising

kozmaszilvi49 : RT @1994BizzleJ: Can Yaman è diventato l’imprenditore di se stesso e ciò sta avvenendo con grande successo. Un profumo acquistabile in tutt… - zazoomblog : Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati? Via l’anello di fidanzamento - #Diletta #Leotta #Yaman #lasciati?… - zazoomblog : Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati? Via l’anello di fidanzamento - #Diletta #Leotta #Yaman #lasciati? - Aferdit78355557 : @55Flavia17 @AnnaMar27545258 @FOXTurkiye @FARKTRGT Per chiusura di serie Bay Yanlis fatte una domanda a Can Yaman a… - Mary181928 : RT @CClub1989: ??Comunicato stampa Can Yaman Mania?? A pochi giorni dal lancio ufficiale in Italia e in Europa del profumo Can Yaman Mania,… -