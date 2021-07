Sophie and The Giants, chi è la cantante che canta Falene con Michele Bravi (Di giovedì 29 luglio 2021) Sophie Scott è la cantante del gruppo Sophie and The Giants che accompagna Michele Bravi in un pezzo dal ritmo coinvolgente. Sophie Scott è la cantante del gruppo Sophie and The Giants che nel singolo Falene collabora con Michele Bravi. Lei è di origine britannica e con la sua band è diventata famosa nel 2020 in Italia grazie al successo di Hypnotized, bissato più recentemente con Right Now. Nel nuovo singolo presentato in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 luglio 2021)Scott è ladel gruppoand Theche accompagnain un pezzo dal ritmo coinvolgente.Scott è ladel gruppoand Theche nel singolocollabora con. Lei è di origine britannica e con la sua band è diventata famosa nel 2020 in Italia grazie al successo di Hypnotized, bissato più recentemente con Right Now. Nel nuovo singolo presentato in ...

Advertising

annu_dido : RT @IlContiAndrea: Domani a #BattitiLive Sophie and The Giants, Bravi, Purple Disco Machine; Sinclair, Emma, Hunt e Ana Mena, Clementino e… - Adr1a2a : RT @caecilia1003: Brahms: Sonata For Violin And Piano No.1 In G, Op.78 - 1. Vivace ma non troppo Anne-Sophie Mutter Lambert Orkis ht… - musicis4ever_ : RT @caecilia1003: Brahms: Sonata For Violin And Piano No.1 In G, Op.78 - 1. Vivace ma non troppo Anne-Sophie Mutter Lambert Orkis ht… - _EM_DaNieLa_EM : RT @IlContiAndrea: Domani a #BattitiLive Sophie and The Giants, Bravi, Purple Disco Machine; Sinclair, Emma, Hunt e Ana Mena, Clementino e… - inutile_canzone : RT @IlContiAndrea: Domani a #BattitiLive Sophie and The Giants, Bravi, Purple Disco Machine; Sinclair, Emma, Hunt e Ana Mena, Clementino e… -