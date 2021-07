La Rustica | aggressioni e scippi | parte la ‘caccia all’uomo’

(Di giovedì 29 luglio 2021) Rapine,, violentee furti. E’ questo quello che sta accadendo nel quartiere Ladella Capitale, dove i cittadini sono ormai sul ‘piede di guerra’, spaventati dalla continua scia di terrore che si sta facendo sempre più strada in zona. Ma se da unaè noto che rispondere con la violenza non porta a nulla, dall’altra c’è chi ha pensato bene di massacrare con calci, pugni e bastonate una persona a quanto pare ‘ritenuta’ responsabile delle varieche negli ultimi giorni si stanno verificando nel quartiere. Un migrante, infatti, è stato picchiato ferocemente su un ...

Il Corriere della Città

La condanna del Comitato di Quartiere Il Comitato di Quartiere di La, saputa la notizia del ...pugni e bastonate una persona 'ritenuta' responsabile in questi ultimi giorni di varie...E' accaduto a Ladove la polizia si sta occupando dei casi. Non è escluso che si tratti di ... Lunedì sera l'ultima delle. Un uomo di colore era a bordo della linea Atac 447 intorno ...Nel quartiere continua l'allarme per le rapine, anche violente, avvenute nei giorni scorsi. Le forze dell'ordine indagano e registrano una aggressione avvenuta su un bus tra via Delia e via della Rust ...