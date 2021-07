Federe in seta naturale per combattere le rughe e contrastare i capelli crespi

(Di giovedì 29 luglio 2021) Offtopic, la prima startup italiana che vende prodotti in pura, sia sul proprio e-commerce che su Amazon. Ideata da due fratelli sardi residenti a Torino, Mauro e Roberto Piras, rispettivamente di 32 e 28 anni, Offtopic si presenta come novità sul mercato italiano, che fino ad ora non conosceva realtà dedicate interamente al commercio di prodotti per il viso ed iin, tra cui, scrunchies, mascherine da notte e cuscini decorativi. Offtopic Federa in 100% pura...

Advertising

Ann84ie : @clemthemandarin Da quando uso le federe in seta non sembro più un pirata. La mia vita è cambiata. -

Ultime Notizie dalla rete : Federe seta

Elle Decor

Lesi trasformano in vere e proprie tele, come succede per i dripping di vernice rosa fluo ...in bianco e nero dei creativi pugliesi Kiasmo o per quelli necolassici dipinti a mano sudall'...Utilizziamolo al posto delle classicheper i cuscini per arricchire maggiormente il nostro ... Acquistiamoli sia diche in materiali sintetici e soprattutto sbizzarriamoci nella scelta di ...Illustrati come tele d'artista, coloratissimi e realizzati con filati preziosi: facciamo il punto sugli cuscini per divani più belli del 2021. Per tutti i gusti e i budget. Sfoglia la gallery ...