Caudo | stare dentro alle cose dando voce a tutti i cittadini

(Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – Idee precise, strategie di riscatto per Roma, progetti concreti sui temi dell’ambientalismo, della lottadisuguaglianze – siano esse territoriali, economiche, sociali e di genere. Di questo si è parlato nell’ambito del primo incontro di Roma Futura che si è svolto ieri sera a largo Venue, sulla Prenestina, davanti a molte persone presenti. “Roma Futura impone uno sforzo collettivo e condiviso. Abbiamo un progetto che è proprio quello di cui questa città ha bisogno ma dobbiamo attivarci da subito per incidere sulla campagna elettorale delle prossime elezioni amministrative di Roma.” “E dobbiamo farloe tutte insieme....

...e portavoce di POP - l'associazione della sinistra civica che ha aderito al progetto di; ... 'Roma futura è una postura, è un modo perdentro la città. Coltiviamo una visione per la città di ...'Intendiamoci', aggiunge: 'Non vedo a questo punto perché dovrei fare una lista, non sono ... Il mio protagonismo politico non è che deveovunque e ad ogni costo, se il quadro di riferimento ...Roma - Idee precise, strategie di riscatto per Roma, progetti concreti sui temi dell'ambientalismo, della lotta alle disuguaglianze - siano esse ...“Saro’ il capolista di Roma Futura. Ho deciso di metterci tutto l’impegno. Faro’ il consigliere capitolino con modestia. Questa e’ una delle esperienze piu’ dure ma piu’ belle della politica. Se i rom ...