Borsa: l'Europa chiude positiva, Londra la migliore (+0,8%) (Di giovedì 29 luglio 2021) Chiusura positiva per le principali Borse europee nella penultima seduta di settimana. La migliore è stata Londra (+0,88%) a 7.078 punti, seguita da Madrid (+0,6%) a 8.786 punti, Francoforte (+0,45%) ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 29 luglio 2021) Chiusuraper le principali Borse europee nella penultima seduta di settimana. Laè stata(+0,88%) a 7.078 punti, seguita da Madrid (+0,6%) a 8.786 punti, Francoforte (+0,45%) ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: l'Europa chiude positiva, Londra la migliore (+0,8%): Madrid (+0,6%), Francoforte (+0,4%), Parigi (+0,3%) - padovesi58a : Borsa: Europa in rialzo con l'avvio positivo di Wall Street - Faido1Alessio : Borsa: Europa in rialzo con l'avvio positivo di Wall Street - fisco24_info : Borsa: bene l'Europa con le banche, delude il Pil Usa: Corrono alcuni titoli tra petroliferi e tecnologici - daybinary : Borsa: Europa in rialzo con l’avvio positivo di Wall Street -