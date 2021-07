Ultime Notizie Roma del 28-07-2021 ore 20 | 10

(Di mercoledì 28 luglio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio i dati della pandemia nelle24 ore 5696 casi di positività 15 decessi crescono i ricoveri 74 in più rispetto a ieri supereremo 67 milioni di dosi somministrate di bacino dice il ministro della Salute speranza al tasso di positività sale al 2:03 % si guarda alla scuola all’inizio del prossimo anno scolastico l’obiettivo dei presidi è avere almeno il 60% degli studenti vaccinati abbiamo circa 4 milioni di ragazzi in quella fascia d’età il 60% possono 2400000 se ci limitiamo solo alle scuole superiori scendiamo a due milioni di ragazzi l’obiettivo di tutti ...

Sono 248.472 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 241.890. Il tasso di positività ...La Variante Delta è in ritirata in Gran Bretagna, a spiegarlo è il virologo Guido Silvestri che spiega uno studio condotto dall' ONS del Governo del Regno Unito e che mostra il calo dei decessi ...Si va dalle cover per il telefono ai libri, dalle t-shirt con stampe alle borse di tela. E poi ci sono skateboard, skimboard, marsupi e occhiali da sole. La nuova capsule di Saint Laurent Rive Droite, ...Aveva detto che si sarebbe divertita, aveva promesso che ci avrebbe fatto emozionare e Federica Pellegrini, ancora una volta, non ha tradito le nostre aspettative. Stanotte alle 3.30 orario italiano l ...