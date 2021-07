Ufficiale: Zerbin in prestito al Frosinone dal Napoli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nuovo arrivo in casa del Frosinone: l’attaccante Alessio Zerbin arriva in persisto dal Napoli. Nella scorsa stagione il classe 1999 ha vestito la maglia della Pro Vercelli, disputando 36 gare complessive in cui ha realizzato 5 gol e fornito 12 assist per i compagni. Questo il comunicato del club: “Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Alessio Zerbin. Il calciatore classe 1999 arriva a titolo temporaneo”. Benvenuto Alessio Zerbin https://t.co/YJAePsi6CY ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nuovo arrivo in casa del: l’attaccante Alessioarriva in persisto dal. Nella scorsa stagione il classe 1999 ha vestito la maglia della Pro Vercelli, disputando 36 gare complessive in cui ha realizzato 5 gol e fornito 12 assist per i compagni. Questo il comunicato del club: “IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcioper l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Alessio. Il calciatore classe 1999 arriva a titolo temporaneo”. Benvenuto Alessiohttps://t.co/YJAePsi6CY ...

