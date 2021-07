Scuole e vaccini: De Magistris attacca De Luca e avvisa i napoletani (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Per De Luca la scuola non è una priorità, lui considera normale che si debba rinunciare già adesso alla scuola in presenza nonostante un numero sempre più alto di vaccinati. De Luca passerà alla storia come il presidente di Regione che ha profondamente mortificato la scuola e quindi il futuro dei nostri ragazzi”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando le dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, secondo cui per riaprire le Scuole è necessario che almeno l’80% degli studenti sia vaccinato. “De Luca ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Per Dela scuola non è una priorità, lui considera normale che si debba rinunciare già adesso alla scuola in presenza nonostante un numero sempre più alto di vaccinati. Depasserà alla storia come il presidente di Regione che ha profondamente mortificato la scuola e quindi il futuro dei nostri ragazzi”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de, commentando le dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, secondo cui per riaprire leè necessario che almeno l’80% degli studenti sia vaccinato. “De...

