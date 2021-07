Covid, Mattarella: la pandemia non è ancora alle nostre spalle (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato a non abbassare la guardia perché “la pandemia non è ancora alle nostre spalle. Il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso”. “Più si prolunga il tempo della sua ampia circolazione più frequenti e pericolose possono essere le sue mutazioni. Soltanto grazie ai vaccini siamo in grado di contenerlo. Il vaccino non ci rende invulnerabili ma riduce grandemente la possibilità di contrarre il virus, la sua circolazione e la sua pericolosità. Per queste ragioni la vaccinazione è un dovere ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha invitato a non abbassare la guardia perché “lanon èsp. Il virus è mutato e si sta rivelandopiù contagioso”. “Più si prolunga il tempo della sua ampia circolazione più frequenti e pericolose possono essere le sue mutazioni. Soltanto grazie ai vaccini siamo in grado di contenerlo. Il vaccino non ci rende invulnerabili ma riduce grandemente la possibilità di contrarre il virus, la sua circolazione e la sua pericolosità. Per queste ragioni la vaccinazione è un dovere ...

Advertising

Adnkronos : Il presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella: 'Vaccino dovere morale e civico'. - MediasetTgcom24 : Covid, Mattarella: 'Il virus limita la nostra libertà, non le regole' | 'Vaccinarsi è un dovere civico-morale'… - Avvenire_Nei : #Mattarella: non è il vaccino che limita la libertà, ma il virus - polato_maurizio : Covid, Mattarella: 'Vaccino dovere morale e civico' - robychisar : RT @ALFO100897: Covid, Mattarella: 'Vaccino dovere morale e civico'. No, egregio 'garante della Costituzione'! I 'doveri morali e civici'… -