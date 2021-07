Coronavirus: bimba di 11 anni con variante Delta è morta oggi nell'ospedale dei bambini (Di martedì 27 luglio 2021) Era affetta da una malattia metabolica rara. Musumeci: "E' una sconfitta per tutti". I pediatri: "Vaccinarsi tutti per proteggere i fragili" Leggi su rainews (Di martedì 27 luglio 2021) Era affetta da una malattia metabolica rara. Musumeci: "E' una sconfitta per tutti". I pediatri: "Vaccinarsi tutti per proteggere i fragili"

Advertising

infoitinterno : Coronavirus: bimba di 11 anni con variante Delta è morta oggi in ospedale a Palermo - veneziana4 : #coronavirus #variantedelta la bimba morta a Palermo, in realtà soffriva di una rara malattia metabolica. Basta #bugie #COVID19 - andreastoolbox : Coronavirus: bimba di 11 anni con variante Delta è morta oggi in ospedale a Palermo - Rai News… - ilmattinodisici : #Provincesiciliane Coronavirus, Palermo: morta la bimba positiva ricoverata al Di Cristina - siciliafeed : #Covid, lacrime a #Palermo: muore bimba di 11 anni con variante Delta #coronavirus #Sicilia #ospedale #covid19 -