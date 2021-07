Bologna, Arnautovic in città: visite mediche in corso (Di martedì 27 luglio 2021) Marko Arnautovic è sbarcato ieri sera a Bologna tra l’entusiasmo dei tifosi scesi in piazza ad accoglierlo all’ingresso dell’Hotel che lo ospiterà in questi primi giorni della sua nuova avventura. Oggi in programma le visite mediche, che proseguiranno domani con i controlli cardiologici di rito alla medicina dello sport. Una volta ultimate le visite ci saranno le ultime formalità con lo Shanghai, e l’attaccante potrà firmare il contratto che dovrebbe legarlo al Bologna per tre anni, con opzione su una quarta stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) Markoè sbarcato ieri sera atra l’entusiasmo dei tifosi scesi in piazza ad accoglierlo all’ingresso dell’Hotel che lo ospiterà in questi primi giorni della sua nuova avventura. Oggi in programma le, che proseguiranno domani con i controlli cardiologici di rito alla medicina dello sport. Una volta ultimate leci saranno le ultime formalità con lo Shanghai, e l’attaccante potrà firmare il contratto che dovrebbe legarlo alper tre anni, con opzione su una quarta stagione. SportFace.

