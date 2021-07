Xbox Series X/S: Jeff Grubb annuncia due giochi sui “draghi” (Di lunedì 26 luglio 2021) Non solo le console Xbox Series X/S sono le più amate e “potenti” nel mondo videoludico ma il catalogo di giochi si amplia giorno dopo giorno. Jeff Grubb ha annunciato che in programma ci sono due giochi sui draghi! Il giornalista/insider di VentureBeat, infatti, torna sull’argomento Project Dragon rivelando come siano due i giochi sui draghi in sviluppo per Xbox Series X e Series S. Il primo lo sta sviluppando l’IO Interactive (autori di Hitman 3) e dovrebbe trattarsi ... Leggi su thegametv (Di lunedì 26 luglio 2021) Non solo le consoleX/S sono le più amate e “potenti” nel mondo videoludico ma il catalogo disi amplia giorno dopo giorno.hato che in programma ci sono duesui! Il giornalista/insider di VentureBeat, infatti, torna sull’argomento Project Dragon rivelando come siano due isuiin sviluppo perX eS. Il primo lo sta sviluppando l’IO Interactive (autori di Hitman 3) e dovrebbe trattarsi ...

Advertising

XboxItalia : Vuoi sapere quando #MicrosoftFlightSimulator uscirà nel mondo? Guarda gli orari qui sotto! ??? Microsoft Flight Sim… - Christi99760781 : @RpgBox77 @xbox_series Se non è Pony non conta - Eurogamer_it : #XboxSeriesX e #PS5: la differenza di GPU è 'insignificante'. - RpgBox77 : @xbox_series Guarda che se non è adventure story driven non va bene. - MAPO78 : RT @XboxItalia: Vuoi sapere quando #MicrosoftFlightSimulator uscirà nel mondo? Guarda gli orari qui sotto! ??? Microsoft Flight Simulator è… -