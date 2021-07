Tokyo 2020, skateboard donne: oro e argento a due 13enni (Di lunedì 26 luglio 2021) Un oro e un argento per due 13enni nella prima competizione olimpica di skateboard per donne ai Giochi di Tokyo 2020. La tredicenne giapponese Momiji Nishiya ha vinto la gara, regalando alla nazione ospitante l’oro dopo che Yuto Horigome ha vinto la competizione maschile. Rayssa Leal, brasiliana, anche lei di 13 anni, ha vinto l’argento, la seconda del suo paese nello skateboard dopo che Kelvin Hoefler è arrivato secondo domenica nell’evento maschile. Il bronzo femminile è andato alla 16enne giapponese Funa Nakayama. A colpire particolarmente è l’età ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) Un oro e unper duenella prima competizione olimpica diperai Giochi di. La tredicenne giapponese Momiji Nishiya ha vinto la gara, regalando alla nazione ospitante l’oro dopo che Yuto Horigome ha vinto la competizione maschile. Rayssa Leal, brasiliana, anche lei di 13 anni, ha vinto l’, la seconda del suo paese nellodopo che Kelvin Hoefler è arrivato secondo domenica nell’evento maschile. Il bronzo femminile è andato alla 16enne giapponese Funa Nakayama. A colpire particolarmente è l’età ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020, per l'Italia storico argento nella 4x100 sl. Martinenghi di bronzo TOKYO - È una notte piena di gioia per il nuoto azzurro. L'Italia è medaglia d'argento nella 4 100 stile libero maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 , per la prima volta nella storia. La staffetta composta da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo chiude in 3'10 11, nuovo record italiano. Oro agli Stati Uniti, ...

Tennis: Sonego eliminato al secondo turno Lorezo Sonego esce di scena al secondo turno del torneo olimpico di tennis singolare. Il piemontese, testa di serie numero 13, si è arreso al georgiano Nikoloz Basilashvili, vincente con il punteggio ...

Tokyo 2020, altre due medaglie oggi per l'Italia - Tokyo 2020 Agenzia ANSA Vanessa Ferrari arriva alla sua quarta Olimpiade contro i pronostici, gli infortuni e l’età Ancora una volta sarà Vanessa Ferrari a rappresentare l’Italia al corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Stop, errata corrige. Poche settimane prima di Tokyo, una delle nostre punte di diamante, ...

Chi è Gregorio Paltrinieri, alle Olimpiadi dopo la mononucleosi per vincere nelle acque libere e in piscina Tre ori e due argenti prima delle Olimpiadi Questo accadeva nel maggio 2020, poco dopo il Covid ... addirittura puntare all’oro sia in vasca che nelle acque libere a Tokyo è venuta con gli Europei di ...

