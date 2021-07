Scherma: pedana amara per il fioretto maschile. Ma per Garozzo è argento (Di lunedì 26 luglio 2021) Era cominciata bene la giornata olimpica della Scherma azzurra. Tre gare e tre vittorie per i nostri atleti impegnati nel primo turno di fioretto maschile. Daniele Garozzo, Alessio Foconi e Andrea Cassarà hanno vinto i loro primi incontri accedendo agli ottavi rispettivamente contro l’egiziano Mohamad Hassan 15-6, il tedesco Andre Sanita 15-8, e il canadese Eli Schenkel 15-11. Ma la prosecuzione degli eventi, nonostante l’argento conquistato da Garozzo, ci lascia un po’ l’amaro in bocca. Si chiude il programma gare individuale con un bottino di 4 medaglie e un podio mancato nel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 26 luglio 2021) Era cominciata bene la giornata olimpica dellaazzurra. Tre gare e tre vittorie per i nostri atleti impegnati nel primo turno di. Daniele, Alessio Foconi e Andrea Cassarà hanno vinto i loro primi incontri accedendo agli ottavi rispettivamente contro l’egiziano Mohamad Hassan 15-6, il tedesco Andre Sanita 15-8, e il canadese Eli Schenkel 15-11. Ma la prosecuzione degli eventi, nonostante l’conquistato da, ci lascia un po’ l’amaro in bocca. Si chiude il programma gare individuale con un bottino di 4 medaglie e un podio mancato nel ...

Advertising

Coninews : Un'altra semifinale per la scherma tricolore! ?????? Sulla pedana di #Tokyo2020 Andrea #Santarelli supera 15-13 il gi… - vale46vale : RT @Nerys__: #Garozzo ?????? #Fencing #Scherma ?? “Ora fa molto male, ma il mio avversario ha tirato meglio di me. Ho lasciato troppo il centro… - iacob69 : RT @Nerys__: #Garozzo ?????? #Fencing #Scherma ?? “Ora fa molto male, ma il mio avversario ha tirato meglio di me. Ho lasciato troppo il centro… - Nerys__ : #Garozzo ?????? #Fencing #Scherma ?? “Ora fa molto male, ma il mio avversario ha tirato meglio di me. Ho lasciato tropp… - raspa90 : RT @repubblica: ?? Scherma, Daniele Garozzo in pedana per l'oro nel fioretto - Segui la diretta -