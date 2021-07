Sapete quanto guadagna Luka Don?i?? La cifra è da capogiro! (Di lunedì 26 luglio 2021) Luka Don?i? è tra i giocatori di basket più amati negli Stati Uniti ed ha un patrimonio da far girare la testa. Ecco a quanto ammonta Forse non tutti sanno che il giovanissimo cestista sloveno Luka Don?i? è in assoluto tra i giocatori di basket più ricchi. Il suo talento gli ha permesso di approdare L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 26 luglio 2021)Don?i? è tra i giocatori di basket più amati negli Stati Uniti ed ha un patrimonio da far girare la testa. Ecco aammonta Forse non tutti sanno che il giovanissimo cestista slovenoDon?i? è in assoluto tra i giocatori di basket più ricchi. Il suo talento gli ha permesso di approdare L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

borghi_claudio : Sapete cosa mi fa ribrezzo in questa situazione? Che in questo DELIRIO che sta prendendo tutti noi resistiamo, a qu… - AlienPrinceV : Provate a scriverle pubblicamente... dio santo quanto mi fate incazzare non sapete stare al mondo - cropyJ03 : Ma in pratica mi sapreste dire quanto durerà sto caldo di merda? Dato che sapete tutto penso che un po' di meteorol… - LudovicaC_ : RT @ohsoalexx: se non vivete in pianura padana non sapete quanto vera sia la frase “non è tanto il caldo ma l’umidità” - Stellaaaaa_a : RT @ohsoalexx: se non vivete in pianura padana non sapete quanto vera sia la frase “non è tanto il caldo ma l’umidità” -