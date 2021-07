New World: 200.000 giocatori contemporanei su Steam, gioco Amazon ottiene nuovo record – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 26 luglio 2021) New World, il nuovo MMO di Amazon, ha superato 200.000 giocatori contemporanei su Steam: nuovo record.. New World, il nuovo MMO di Amazon Games, sta attirando sempre più interesse e ha da poco superato i 200.000 giocatori contemporanei su Steam, secondo quanto indicato da SteamDB. Il record è stato raggiunto il 25 luglio 2021: il gioco è diventato il sesto più popolare sulla piattaforma di Valve. ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 26 luglio 2021) New, ilMMO di, ha superato 200.000su.. New, ilMMO diGames, sta attirando sempre più interesse e ha da poco superato i 200.000su, secondo quanto indicato daDB. Ilè stato raggiunto il 25 luglio 2021: ilè diventato il sesto più popolare sulla piattaforma di Valve. ...

Advertising

Multiplayerit : New World: 200.000 giocatori contemporanei su Steam, gioco Amazon ottiene nuovo record - newgameplus_eu : Amazon gongola, record di accessi contemporanei per New World su Steam - - infoitscienza : New World: l’MMO di Amazon triplica i numeri di Final Fantasy 14 - infoitscienza : EVGA sostituirà tutte le RTX 3090 danneggiate da New World - ItsNefar : @SirMaza @ibaiAP_ Me encantaria verte streanear new world cuando salga por cierto uwu -