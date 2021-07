Maltempo, gli interventi dei Vigili del Fuoco a Monza del 25 luglio (Di lunedì 26 luglio 2021) Monza – I Vigili del Fuoco del comando sono stati impegnati per vari interventi legati al Maltempo che ha colpito il territorio della provincia. A partire dalle ore 17 di ieri, molte sono state le chiamate ricevute dalla Sala operativa di Via Mauri. La maggior parte delle richieste di intervento è stata per fronteggiare i danni causati dall’abbondante pioggia e dal forte vento. Nell’arco di poche ore sono stati effettuati 42 interventi di soccorso. La zona più interessata è stata quella nord Occidentale, tuttavia le richieste sono arrivate anche da altre zone del territorio ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 luglio 2021)– Ideldel comando sono stati impegnati per varilegati alche ha colpito il territorio della provincia. A partire dalle ore 17 di ieri, molte sono state le chiamate ricevute dalla Sala operativa di Via Mauri. La maggior parte delle richieste di intervento è stata per fronteggiare i danni causati dall’abbondante pioggia e dal forte vento. Nell’arco di poche ore sono stati effettuati 42di soccorso. La zona più interessata è stata quella nord Occidentale, tuttavia le richieste sono arrivate anche da altre zone del territorio ...

Advertising

discoradioIT : A Rozzano gru cade su palazzo, evacuati gli inquilini. Tra le cause possibili le conseguenze del maltempo… - rep_milano : A Rozzano gru cade su palazzo, evacuati gli inquilini. Tra le cause possibili le conseguenze del maltempo… - tg2rai : #Sardegna, non ancora domato l'incendio che ha colpito la zona dell'oristanese. Quasi 1.500 gli sfollati. Canadair… - Insieme_Vigezzo : #antoniovivaldi nelle celeberrime #quattrostagioni descrive molto bene i temporali estivi. Il maltempo che ieri pom… - LuinoNotizie : Altra forte ondata di maltempo nell’alto Varesotto, numerosi gli interventi di soccorso. Previsto un ulteriore pegg… -