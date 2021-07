Covid: in Indonesia muoiono oltre 100 bambini a settimana. E ci sono almeno due ragioni (Di lunedì 26 luglio 2021) Il New York Times riporta che oltre 100 bambini a settimana sono morti questo mese in Indonesia a causa del coronavirus, il tasso più elevato al mondo. Il quotidiano americano sottolinea che molte delle vittime avevano meno di cinque anni. I decessi si accompagnano a una crisi pandemica in generale molto pesante: i decessi tra i bambini coincidono infatti con un’impennata dei casi, “gonfiati” dalla variante Delta che ha travolto il sud-est asiatico (non solo l’Indonesia, ma anche Thailandia, Malaysia, Myanmar e Vietnam). Venerdì il governo Indonesiano ha ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) Il New York Times riporta che100morti questo mese ina causa del coronavirus, il tasso più elevato al mondo. Il quotidiano americano sottolinea che molte delle vittime avevano meno di cinque anni. I decessi si accompagnano a una crisi pandemica in generale molto pesante: i decessi tra icoincidono infatti con un’impennata dei casi, “gonfiati” dalla variante Delta che ha travolto il sud-est asiatico (non solo l’, ma anche Thailandia, Malaysia, Myanmar e Vietnam). Venerdì il governono ha ...

