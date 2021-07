Spari ad Asti | gambizzato un uomo

(Di domenica 25 luglio 2021) Undi 35 anni è stato ferito alle gambe da tre colpi d'arma da fuoco sparati da un'auto in corsa ad. E' successo stamani intorno alle 5:30 in via Maggiora, all'angolo con corso Alessandria. ...

Un uomo di 35 anni è stato ferito alle gambe da tre colpi d'arma da fuoco sparati da un'auto in corsa ad. E' successo stamani intorno alle 5:30 in via Maggiora, all'angolo con corso Alessandria. lI trentacinquenne stava mangiando un panino vicino a un chiosco. A svolgere le indagini sono i ...Quel giorno il papà Francesco, 83 anni, venne a sapere da un maresciallo dei carabinieri che le ossa ritrovate da un cacciatore nei boschi di Camerano Casasco, ad, appartenevano a sua figlia ...E’ successo stamani intorno alle 5:30 in via Maggiora, all’angolo con corso Alessandria, quando un uomo di 45 anni è stato ferito alle gambe da tre colpi di pistola provenienti da un’auto da corsa ad ...Lo stesso punto in cui si trova un chiosco dei panini aperto tutta la notte. Vittima un uomo di 35 anni, astigiano, domiciliato in città e noto alle forze dell’ordine per numer ...