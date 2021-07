MotoGP | Ktm-Dovizioso matrimonio possibile? Le parole di Beirer

(Di domenica 25 luglio 2021) La voce delimminente tra Ktm-ha infiammato le ultime ore della. Una notizia, per quanto poetica, che non ha trovato terreno fertile nella scuderia diretta da Pit. Il dirigente sportivo, infatti, non ha lasciato spazio alla possibilità di vedere il corridore italiano nella sua scuderia: la Ktm cerca un centauro giovane da poter plasmare per i successi futuri. La presenza di Andreanel prossimo Mondiale della classe regina, quindi, sembra essere in bilico: il manager del pilota, Simone Battistella, ha dichiarato che ancora non sa se il proprio assistito ...

Adesso ha dovuto farlo di nuovo, perché in un recente video, in cui commentava il ritorno in pista di Dani Pedrosa come wildcard con, il cinque volte iridato (di cui tre in), ha definito ...... ma è la mia sensazione: per questo affermo che i nostri risultati non dicono la verità, lal'anno scorso ha vinto tre gare e fatto tanti podi, io non ci sono ancora arrivato' .: Maverick ...Ktm-Dovizioso sarà un matrimonio possibile nel prossimo futuro? Beirer si è esposto sull'argomento parlando delle voci che ..."In questo contesto, a 35 anni, Dovi non è più l’uomo giusto. In un giovane progetto MotoGP come il nostro, dovresti cercare di avere successo con i giovani piloti". Una porta per Dovizioso potrebbe a ...