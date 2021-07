Milan | è testa a testa con la Juve per Kaio Jorge

Advertising

JeriCool94 : Quindi Kaio Jorge ha firmato con Benfica, Juventus e Milan 6 milioni a testa al Santos O almeno se leggo i social così sta andando - Aurieriano : @GamaSilva09 @ilTheo E allora perché parli del Milan quando Sandro tonali si fa abbassare lo stipendio, brahim Diaz… - Maldi___ : Poche cose mi mandano fuori di testa Una di queste é il tweet acchiappa-like di Danny Armstrong su Vlasic-Milan - aIe_taia : @GiovaB95 Quindi Noi del Milan in vena del secondo posto, riconferma mister, più giorni in testa del ultima serie… - Corrado41906780 : @MilanNewsit @acmilan @AntoVitiello Upgrade per il Milan se sta bene con la testa! -

Ultime Notizie dalla rete : Milan testa

... non è oramai più un segreto che in cima alla lista desideri della dirigenza delci sia Kaio Jorge , attaccante classe 2002 in forza al Santos ma in scadenza di contratto a fine dicembre. Il ...Negli Allievi secondo anno, dopo buona parte di gara diin coppia, a imporsi è il campione ... Diego(44'29"1) e Dagim Costa (44'56"6). All'ottavo posto Gilles Del Degan (Cicli Lucchini); 9°...Milano, 25 luglio 2021 – Dopo aver portato in rossonero Olivier Giroud, il Milan non intende fermarsi e punta ad assicurarsi anche un terzo attaccante giovane da affiancare a Zlatan Ibrahimovic e al t ...Video Juventus Cesena (3-1), gol e highlights: alla Continassa, vittoria della formazione di Allegri. In rete il giovane alter ego di Dybala ...