Nuoto, Gabriele Detti: "Voglio divertirmi come ai vecchi tempi, dando tutto"

Domani nella finale dei 400 metri stile libero maschile di Nuoto alle Olimpiadi di Tokyo ci sarà anche Gabriele Detti, che in batteria oggi ha firmato il terzo crono, dimostrano di potersela giocare domani anche per un posto sul podio. Oggi con il tempo di 3"44"67, l'azzurro è stato battuto dal tedesco Henning Muhlleitner (3'43"67) e dall'austriaco Felix Auboeck (3'43"91). Così Gabriele Detti al sito federale: "Quest'anno non ho mai raggiunto grandi risultati, ma erano tutte tappe di passaggio. Sono contento. Ho condotto una gara senza strafare, ma la finale sarà completamente differente. Sarà strano ..."

